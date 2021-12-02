Tokat skandalı magazin tarihine damga vurmuştu! Cem Davran 22 yıl önceki olayın iç yüzünü anlattı Sevda Demirel ile Hande Ataizi...

'CANLI DEĞİLDİ'

Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu. Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Talihsiz bir olaydı bu da.