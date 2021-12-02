Tokat skandalı magazin tarihine damga vurmuştu! Cem Davran 22 yıl önceki olayın iç yüzünü anlattı Sevda Demirel ile Hande Ataizi...
Tokat skandalı magazin tarihine damga vurmuştu! 22 yıl önce İki Kere Kiki adlı eğlence programına konuk olan Sevda Demirel, yayın sırasında 'Ne dedin sen' diyerek sunucu Hande Ataizi'ne tokat atmıştı. Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasında yaşanan gerginlik uzun süre gündem olmuştu. O anlara anbean şahit olan Cem Davran ise yıllar sonra konu hakkında açıklamada bulundu. Davran, Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokat olayının iç yüzünü anlattı. İşte detaylar...
Sevda Demirel, 22 yıl önce konuk olduğu İki Kere Kiki adlı eğlence programının sunucusu Hande Ataizi ile yayın sırasında tartışarak ünlü oyuncuya tokat atmıştı. Programın sunucularından Cem Davran da kavga eden ikiliyi sakinleştirmeye çalışmıştı.
CEM DAVRAN YILLAR SONRA AÇIKLADI
O anlara anbean şahit olan Cem Davran ise yıllar sonra konu hakkında açıklamada bulundu. Az Önce Konuştum programına konuk olan Davran, olayın iç yüzünü anlattı.
İki Kere Kiki isimli programın canlı olmadığını ve kavganın yaşandığı bölümün banttan yayınlandığını söyleyen oyuncu, şunları söyledi: "Hande Ataizi ile yaptığımız İki Kere Kiki programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında İki Kere İki idi. O zamanlar ben şov yapıyordum. Şov karakterlerinin kıyafeti vardı.
'CANLI DEĞİLDİ'
Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu. Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Talihsiz bir olaydı bu da.