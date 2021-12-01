Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel’in eski eşi kendinden de ünlüymüş! Duyan inanamadı Sadakatsiz’in güzel oyuncusuyla...
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi kendinden de ünlüymüş! Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, özel hayatıyla gündeme geldi. 24 Eylül 1976 Kilis'te dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Öngel'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Tansel Öngel'in şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alan eski eşi...
01.12.2021 23:31
- Son Güncelleme: 01.12.2021 23:31
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in hayatı merak konusu oldu. 45 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Öngel'in 2007 – 2010 yılları arasından Sadakatsiz'in ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.