Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç oyuncu, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu Instgaram sayfasında yayınladı. Daha önce kızının dekoltesini sansürleyerek yayınlayan Mehmet Ali Erbil'den de yorum gecikmedi. İşte Yasmin Erbil'in paylaşımı ve Mehmet Ali Erbil'in yorumu...
02.12.2021 01:02
- Son Güncelleme: 02.12.2021 01:18
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu 300 bini aşkın takipçisi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı.
MEHMET ALİ ERBİL KAYITSIZ KALMADI!
Daha önce kızının dekoltesini sansürleyerek yayınlayan Mehmet Ali Erbil'den de yorum gecikmedi. Ancak Erbil bu kez kalp ve ateş emojileriyle yorum yaparak kızının paylaşımını beğendiğini dile getirdi.