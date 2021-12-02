Vav TV İzle
Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç oyuncu, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu Instgaram sayfasında yayınladı. Daha önce kızının dekoltesini sansürleyerek yayınlayan Mehmet Ali Erbil'den de yorum gecikmedi. İşte Yasmin Erbil'in paylaşımı ve Mehmet Ali Erbil'in yorumu...

02.12.2021 01:02 - Son Güncelleme: 02.12.2021 01:18
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu 300 bini aşkın takipçisi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

MEHMET ALİ ERBİL KAYITSIZ KALMADI!
Daha önce kızının dekoltesini sansürleyerek yayınlayan Mehmet Ali Erbil'den de yorum gecikmedi. Ancak Erbil bu kez kalp ve ateş emojileriyle yorum yaparak kızının paylaşımını beğendiğini dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

SON DAKİKA