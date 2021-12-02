Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Babasından yorum gecikmedi! Yasmin yine sosyal medyayı salladı

MEHMET ALİ ERBİL KAYITSIZ KALMADI!

Daha önce kızının dekoltesini sansürleyerek yayınlayan Mehmet Ali Erbil'den de yorum gecikmedi. Ancak Erbil bu kez kalp ve ateş emojileriyle yorum yaparak kızının paylaşımını beğendiğini dile getirdi.