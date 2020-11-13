Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk açıkladı! İşte Timur Selçuk'un vasiyeti...
Usta müzisyen Timur Selçuk, geçtiğimiz hafta evinde hayata gözlerini yumdu. Eşini kaybeden Handan Selçuk, "Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum" dedi. Selçuk sözlerine, eşinin vasiyetini açıklayarak devam etti. İşte hayatını kaybeden usta müzisyen Timur Selçuk'un vasiyeti...
13.11.2020 09:34
- Son Güncelleme: 13.11.2020 09:34
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biriydi Timur Selçuk. Timur Selçuk iyi bir müzisyen olmanın yanı sıra gerçek bir vatanseverdi. Geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk, yaşadığı büyük üzüntüyü Günaydın'a anlattı.
Handan Selçuk, "Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum" dedi.
Handan Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz."
"Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi" diyen Handan Selçuk, "Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi.Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.
7 YAŞINDA İLK KONSER
Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946'da İstanbul'da doğdu. 5 yaşında piyano çalmaya başladı, 7 yaşında ilk konserini verdi.