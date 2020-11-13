Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri

"BANU'YA RUHUMU VERDİM"

Kendi içinde platonik aşklar yaşayan Banu, okul hayatında tam tersine çok zeki ve akıllıydı. Ben bu karakteri o kadar çok sevmiştim ki bazen çekim aralarında bile role takılıp kalırdım. Çünkü ilk günden itibaren Banu'ya ruhunu ben vermiştim. Dış çekimlerimiz Bediş'in hayalleri sayesinde genellikle ormanda geçerdi... Herhalde gençliğin verdiği enerjiyle -1 derecede bile üşümez hemen çekimleri bitirirdik. Dizide yüzlerce masal karakterlerini canlandırdık. Şirinler, Sindirella, Pamuk Prenses, Safinaz ve Temel Reis... Tabii Banu'nun Savaş'a olan aşkı da komik sahneleri beraberinde getiriyordu."