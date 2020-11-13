Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu! İşte Çılgın Bediş oyuncularının son halleri
1996-2001 tarihler arasında izleyici karşısına çıkan Çılgın Bediş, hala hafızalarda... Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in oyuncu kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Uncuoğlu, Sonay Aydın gibi oyuncular yer alıyordu. 90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın, yeni hayatıyla gündeme geldi. Estetikle bambaşka biri haline dönüşen Sonay Aydın, 'Yalnızca burnumu yaptırdım ve saç rengimi değiştirdim' diyor. Peki Çılgın Bediş'in oyuncuları şimdi ne halde. İşte Sonay Aydın başta olmak üzere Çılgın Bediş oyuncularının son halleri.
Çılgın Bediş'in Banu karakterine hayat veren oyuncusu Sonay Aydın, artık İngiltere'de yaşayan ve öğretmenlik yapan bir anne. En büyük arzusunu açıklayan Sonay Aydın, Türkiye'ye dönüp hasret kaldığı oyunculuğa devam etmek istediğini söyledi. Sonay Aydın, Banu olmadan hemen önce oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlattı:
Çocukluğumda Gırgır dergisini çok sever ve Çılgın Bediş'i de bilirdim. Dizinin bütün karakterlerini bulmuş, bir tek Banu'yu bulamamışlardı. Dizideki Banu gibi tepeden tırnağa kendimi değiştirdim. Annemin bol eteğini giyip suratıma farklı bir makyaj yaparak ajanstan içeri girdim. Yapımcısından yönetmenine herkes şaşırmış bir şekilde bana bakıyordu. Yönetmenimiz Turgut Yasalar 'Biri beni çimdiklesin bu kız karikatürden mi fırlayıp geldi' dedi. İşte o gün, harika bir karakterle televizyona adım atacağım ilk andı.
"BANU'YA RUHUMU VERDİM"
Kendi içinde platonik aşklar yaşayan Banu, okul hayatında tam tersine çok zeki ve akıllıydı. Ben bu karakteri o kadar çok sevmiştim ki bazen çekim aralarında bile role takılıp kalırdım. Çünkü ilk günden itibaren Banu'ya ruhunu ben vermiştim. Dış çekimlerimiz Bediş'in hayalleri sayesinde genellikle ormanda geçerdi... Herhalde gençliğin verdiği enerjiyle -1 derecede bile üşümez hemen çekimleri bitirirdik. Dizide yüzlerce masal karakterlerini canlandırdık. Şirinler, Sindirella, Pamuk Prenses, Safinaz ve Temel Reis... Tabii Banu'nun Savaş'a olan aşkı da komik sahneleri beraberinde getiriyordu."
"ÇILGIN BEDİŞ BİTTİ"
48 yaşındaki Sonay Aydın, kızı Talya ve eşiyle İngiltere'de yaşıyor. Aydın, yurt dışında yaşama kararını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor: "Çılgın Bediş bir yaz tatili sonunda beklenmedik bir şekilde son buldu. Ardından 2001 ekonomik krizi başladı ve diziler durma noktasına geldi. En sonunda dil eğitimi için İngiltere'ye gitmeye karar verdim. İngilizcemi düzeltince de üniversitede bilgisayar ve bilişim teknolojileri bölümünde eğitimime devam ettim.