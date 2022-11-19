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TikTok'ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil 'hayatını TikTok'a bağlayanlar düşün' dedi isyan etti '10 gündür para yatmıyor'

Mehmet Ali Erbil TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, sonrasında Kadıköy meydanında yalın ayak görüntülenmişti. Son olarak Asmalımescit'te bir mekanda görüntülenen Erbil, Tiktok ile ilgili konuşurken, davalık olduğu Ece Ronay'a da göndermede bulundu.

19.11.2022 10:55 - Son Güncelleme: 19.11.2022 10:55
TikTok’ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil ’hayatını TikTok’a bağlayanlar düşün’ dedi isyan etti ’10 gündür para yatmıyor’

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

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TikTok’ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil ’hayatını TikTok’a bağlayanlar düşün’ dedi isyan etti ’10 gündür para yatmıyor’

Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

TikTok’ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil ’hayatını TikTok’a bağlayanlar düşün’ dedi isyan etti ’10 gündür para yatmıyor’

TIKTOK HESABI AÇTI

Erbil, son zamanların en fenomen uygulaması TikTok'ta da hesap açtı. Erbil'in canlı yayına giriş yaparken dilini çıkarıp sallaması, "TikTok'çu geldi hanım" diye bağırması sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken; birçok takipçisinden eleştiri de aldı.

TikTok’ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil ’hayatını TikTok’a bağlayanlar düşün’ dedi isyan etti ’10 gündür para yatmıyor’

Eleştirilere yanıt veren Erbil, "Allah Allah, ben 50 yıldır böyleyim kardeşim, bilmiyor musunuz yani? Beni böyle sevdiniz, böyle kabullendiniz. Çarkıfelek'teki gibi seyirciyle göz göze gelmeyi özlemiştim... O tarafımı tatmin ediyorum" dedi.

TikTok’ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil ’hayatını TikTok’a bağlayanlar düşün’ dedi isyan etti ’10 gündür para yatmıyor’

RONALDO İLE KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Ünlü şovmen, önceki günlerde ise TikTok'ta yayın yaptığı sırada ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek, sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü. Erbil, ünlü futbolcunun videosunu kullanan sahte hesap karşısında çok heyecanlanarak; izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.

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