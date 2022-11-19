TikTok’ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil ’hayatını TikTok’a bağlayanlar düşün’ dedi isyan etti ’10 gündür para yatmıyor’

RONALDO İLE KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Ünlü şovmen, önceki günlerde ise TikTok'ta yayın yaptığı sırada ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek, sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü. Erbil, ünlü futbolcunun videosunu kullanan sahte hesap karşısında çok heyecanlanarak; izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.