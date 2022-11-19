TikTok'ta garip videolar çeken Mehmet Ali Erbil 'hayatını TikTok'a bağlayanlar düşün' dedi isyan etti '10 gündür para yatmıyor'
Mehmet Ali Erbil TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, sonrasında Kadıköy meydanında yalın ayak görüntülenmişti. Son olarak Asmalımescit'te bir mekanda görüntülenen Erbil, Tiktok ile ilgili konuşurken, davalık olduğu Ece Ronay'a da göndermede bulundu.
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
TIKTOK HESABI AÇTI
Erbil, son zamanların en fenomen uygulaması TikTok'ta da hesap açtı. Erbil'in canlı yayına giriş yaparken dilini çıkarıp sallaması, "TikTok'çu geldi hanım" diye bağırması sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken; birçok takipçisinden eleştiri de aldı.
RONALDO İLE KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNDÜ
Ünlü şovmen, önceki günlerde ise TikTok'ta yayın yaptığı sırada ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek, sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü. Erbil, ünlü futbolcunun videosunu kullanan sahte hesap karşısında çok heyecanlanarak; izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.