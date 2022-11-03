Mehmet Ali Erbil'i Ronaldo 'troll'edi tüm uyarılara rağmen İngilizce şakıdı! TikTok Mali'ye yaramadı tuzağa düştü rezil oldu
TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yayına aldığı bir konuğa küfür ederek gündeme gelmişti. Sonrasında davalık olduğu Ece Ronay'ın 'günlük kazancı 100 bin TL' iddialarıyla yine çok konuşulan Mehmet Ali Erbil, bu kez TikTok'ta rezil oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zanneden Mehmet Ali Erbil, uyarılara aldırmayınca olanlar oldu.
Mehmet Ali Erbil, son günlerde TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla konuşuluyor.
Mehmet Ali Erbil'e Ronaldo troll'ü | TIKLA İZLE
Erbil'in davalık olduğu Ece Ronay, 65 yaşındaki sanatçı hakkında 'dilenci' yorumunda bulunurken, konuk olduğu 2. Sayfa' programında da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL arasında para kazanıyor. Orada her tarzda insan var. Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var. Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar. Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı. Son dönemde Merve Boluğur girdi, 7/24 canlı yayın açıyor. 700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor, 350 TL'si size geliyor. 48 saat canlı yayın açanlar var, uyurken de devam ediyor.
"ÇOK PARA KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR AMA KAZANMIYORUM"
Şovmen, Ece Ronay'ın "Günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" sözleri hakkında, "Bu hesap üzerinden akşamları canlı yayınlar yaparak eğleniyorum. Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" demişti.