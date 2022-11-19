Nişanlılık sadece 1 gün sürdü! Survivor’dan bu kez düğün dernek çıktı! Şampiyon İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

İsmail Balaban, şampiyonluk kupasını kaldırdığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı. Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 35 yaşındaki başpehlivan, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban, İlayda'ya bayram harçlığı olarak altın takması ve doğum gününde araba almasıyla dikkat çekmişti. İkili, önceki gün de nişan haberiyle gündem olmuştu.