Nişanlılık sadece 1 gün sürdü! Survivor'dan bu kez düğün dernek çıktı! Şampiyon İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi
Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu. Uzun süredir aşk yaşayan ikili önceki gün hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmış ve nişanlanmışlardı. Çiftin nişanlılıkları sadece 1 gün sürdü.
19.11.2022 12:20 - Son Güncelleme: 19.11.2022 12:20
İsmail Balaban, şampiyonluk kupasını kaldırdığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı. Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 35 yaşındaki başpehlivan, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban, İlayda'ya bayram harçlığı olarak altın takması ve doğum gününde araba almasıyla dikkat çekmişti. İkili, önceki gün de nişan haberiyle gündem olmuştu.
İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk takmıştı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.