Ebru Gündeş yüzüğünü ele güne gösterirken şok! Sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı! Khoshnaw'ın ayrılmak nedeni ise...
Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş'in Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la evleneceği iddia edilmiş sonrasında Gündeş sahne aldığı bir mekanda yüzüğünü göstere göstere dans edince evlilik iddiaları bir nebze doğrulanmıştı. Ancak nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. İşte ünlü çiftin ayrılık nedeni...
19.11.2022 09:59 - Son Güncelleme: 19.11.2022 09:59
Şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı Rassan Khoshnaw'la beraberliği haziran ayında magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Khoshnaw'ın ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu.