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Tedbirsiz alışveriş! 60 yaşındaki ünlü isim böyle görüntülendi

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiren İlkim Karaca, önceki market alışverişi yaptı. 60 yaşındaki Karaca'nın, alışveriş sırasında eldiven ve maske takmaması dikkat çekti. Çıkışta muhabirlere evinde vakit geçirdiğini söyleyen Karaca, söyledikleri ile şaşırttı!

05.04.2020 10:12 - Son Güncelleme: 05.04.2020 10:13
Tedbirsiz alışveriş! 60 yaşındaki ünlü isim böyle görüntülendi

Merhum sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca (60), önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

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Tedbirsiz alışveriş! 60 yaşındaki ünlü isim böyle görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiren İlkim Karaca, önceki market alışverişi yaptı.

Tedbirsiz alışveriş! 60 yaşındaki ünlü isim böyle görüntülendi

60 yaşındaki Karaca'nın, alışveriş sırasında eldiven ve maske takmaması dikkat çekti.

Tedbirsiz alışveriş! 60 yaşındaki ünlü isim böyle görüntülendi

Çıkışta muhabirlere evinde vakit geçirdiğini söyleyen Karaca, alışveriş öncesi elini dezenfekte ettiğini belirtti.

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