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Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti

Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti! Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Onlardan biri de Pembe Mutlu. En çok da Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle hatırlanan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. 1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür. 1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak bir çok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

05.04.2020 10:30 - Son Güncelleme:
Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.

Peki Pembe Mutlu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

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Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti
Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti

ÖMER DÖNMEZ

Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali şoke etti
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