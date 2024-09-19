Taze gelin Pınar Deniz’den ilk paylaşım! Kaan Yıldırım’ın ayakları yerden kesildi! Bebek açıklaması geldi!

İki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, önceki gün İtalya'da dünyaevine girdi. Düğün pozları kısa sürede sosyal medyaya düşen ünlü çiftten beklenen paylaşım da geldi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, gelinlik ve damatlıkla Roma sokaklarında verdikleri pozları Instagram'da yayınladı. Öte yandan yurda dönen ünlü çiftten bebek açıklaması da geldi.