Karadeniz kızı! Pınar Altuğ Rize’de çay toplayıp Artvin’de horon tepti! Hem bahçede amuda kalktı hem Mençuna Şelalesi'ne girdi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yağmur Atacan ile evli olan bir çocuk annesi Altuğ, Karadeniz gezisinden renkli anları Instagram'da yayınladı. Rize'de çay toplayıp Artvin'de horon tepen ünlü oyuncunun bahçede amuda kalktığı anlar ve şelalede verdiği poz dikkat çekti.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yağmur Atacan'la mutlu bir evlilik sürdüren ve Su Atacan adında bir kızı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.