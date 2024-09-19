Karadeniz kızı! Pınar Altuğ Rize’de çay toplayıp Artvin’de horon tepti! Hem bahçede amuda kalktı hem Mençuna Şelalesi'ne girdi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yağmur Atacan ile evli olan bir çocuk annesi Altuğ, Karadeniz gezisinden renkli anları Instagram'da yayınladı. Rize'de çay toplayıp Artvin'de horon tepen ünlü oyuncunun bahçede amuda kalktığı anlar ve şelalede verdiği poz dikkat çekti.