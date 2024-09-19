Onlar da boynuzlanmış: Aldatılan 15 ünlünün ihanete uğrama hikayesi! Sibel Can, Hülya Avşar, Demet Akalın...

1 Magazin dünyasında parıltılı hayatlarıyla dikkat çeken ünlü isimler zaman zaman kişisel hayatlarındaki çalkantılarla gündeme geliyor. Özellikle aldatılma skandalları, hem medya hem de hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. İşte aldıkları ihanet haberleriyle gündemden düşmeyen ünlüler ve bu olaylara verdikleri tepkiler...

2 Hülya Avşar: "Feraye'yi Nereden Tanıyorsunuz?"



Türk sinemasının güçlü kadınlarından Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından sık sık aldatıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Çilingiroğlu'nun, Feraye Tanyolaç ile olan ilişkisi magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Gazetecilerin Feraye Tanyolaç'ı sorması üzerine, Avşar'ın verdiği "Siz nereden tanıyorsunuz Feraye'yi?" cevabı bir dönem dillerden düşmedi. Avşar, bu olayın ardından boşanma kararı aldı; ancak ikili, medeni bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor ve hâlâ sıkı dostlar.