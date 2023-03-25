RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur'dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir'den şoke eden karar "Ortaklık bitirir gibi..."

Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur'dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir'den şoke eden karar "Ortaklık bitirir gibi..."

5 yıl sonra Youtube'da izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur skandalları, ifşalarıyla gündeme geliyor. Yarışmanın başından bu yana en çok konuşulan çift Aybüke Çangal ile Tolga Kandemir'in diskalifiye olduğu açıklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Öykü Serter, çiftin hiçbir sebep göstermeden çekime gelmediklerini ve bu yüzden diskalifiye olduklarını duyurmuştu. Mutlu beraberliklerinde ayrılık kararı alarak şaşırtan ikiliden ilk açıklamayı Aybüke Çangal yaptı.

25.03.2023 12:38 - Son Güncelleme: 25.03.2023 12:38
Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur’dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’den şoke eden karar Ortaklık bitirir gibi...

Sözde evlilik programı Kısmetse Olur'dan apar topar kaçan Aybüke ve Tolga'dan flaş karar.

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Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur’dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’den şoke eden karar Ortaklık bitirir gibi...

Türkiye'nin yaşadığı deprem faciası sonrası yayınına ara veren Kısmetse Olur'un deprem sonrası yayınlanan bölümünde herkesi bekleyen büyük bir şok vardı.

Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur’dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’den şoke eden karar Ortaklık bitirir gibi...

Daha önceden ortaya atılan "Tolga ile Aybüke diskalifiye edildi" iddiaları doğru çıktı.

Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur’dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’den şoke eden karar Ortaklık bitirir gibi...

ÖYKÜ SERTER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter, Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur’dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir’den şoke eden karar Ortaklık bitirir gibi...

Maalesef geçerli bir mazeretleri olmadığı halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke, yarışma kuralları gereği diskalifiye edilmişlerdir. Kurallar en başından beri herkes için eşit ve geçerlidir. Ancak biliyoruz ki bu çok ama çok zor bir yarışma, yıpratan bir yarışma. Bu nedenle gitmek isteyene izin veriyoruz.

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