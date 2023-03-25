Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik kraliyet arabası sonrası eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası "Sen bu kazakla mı yürüyorsun?"
Şimdilerde adı Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğu için adı anılan, eski futbolcu Arda Turan lüks araç koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş ve "kraliyet arabası" olarak bilinen bir araca 42 milyon TL ödeyip satın almıştı. Bu olayın günlerce konuşulmasının ardından bu kez gündem eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hırkası. Turan'ın programda giydiği mavi hırkası fiyatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
25.03.2023 13:15 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:15
2018 yılında sessiz sedasız Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, anı yıl Hamza Arda Turan'ı 2020 yılında da Asil Aslan Turan'ı kucağına aldı.
Geçtiğimiz günlerde aldığı 42 milyon TL'lik arabası çok konuşulan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası gündem oldu.