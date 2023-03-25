Murat Dalkılıç Hande Erçel ile Merve Boluğur'un adını duyar duymaz küplere bindi "Hep böyle yapıyorsunuz..." Her ikisi de Hakan Sabancı'yla...
Önce Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur şimdi ise yine Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi olan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyor. Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Bu garip denklem sonrası gözler Murat Dalkılıç'a çevrilmişti. Önceki akşam bir davette görüntülenen Dalkılıç'a bu konu soruldu. Bakın Dalkılıç ne yanıt verdi.
Bir dönem Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan ardından gönlünü Kerem Bürsin'e kaptıran ve şimdilerde Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel son günlerin en çok konuşulan ismi.
Çünkü Murat Dalkılıç'ın hem eski eşi Merve Boluğur hem de eski sevgilisi Hande Erçel Hakan Sabancı'ya kalbini kaptırdı.
Önceki akşam bir organizasyonda görüntülenen Murat Dalkılıç "İki tane albüm hazırlıyorum, uzun zamandır albüm yapmıyordum. Git gide büyüyoruz, yaş alıyoruz. Deneyim ve tecrübelerimiz de değişiyor. Bunları da deneyimleyip yeni halimi dinleyicilerime sunmak, tanıştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Dalkılıç, "Bu yıkımdan bütün milletimizin ders çıkarması lazım. Beraber ayağa kalkmalıyız, ülkenin yüzde yirmisi bir şey yapamaz durumda. Diğer kalanlarımız bu duruma destek olarak, onları yeniden ayağa kaldırmalıyız. Birlik olmalıyız" dedi.