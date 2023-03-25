Murat Dalkılıç Hande Erçel ile Merve Boluğur'un adını duyar duymaz küplere bindi "Hep böyle yapıyorsunuz..." Her ikisi de Hakan Sabancı'yla...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Dalkılıç, "Bu yıkımdan bütün milletimizin ders çıkarması lazım. Beraber ayağa kalkmalıyız, ülkenin yüzde yirmisi bir şey yapamaz durumda. Diğer kalanlarımız bu duruma destek olarak, onları yeniden ayağa kaldırmalıyız. Birlik olmalıyız" dedi.