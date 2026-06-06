Ali Öner'den Zeynep Atılgan açıklaması: "Zeynep'le yakınlık başlamadan önce..." Tepkilerin ardından ilk kez konuştu
Oyuncu Ali Öner, eski nişanlısı Livanur Aydın'ın "Bugün emin olduğunuz şüpheler, en başından beri benim gerçekliğimdi" diyerek fitilini ateşlediği ihanet iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Taşacak Bu Deniz dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığını kabul eden Öner, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
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