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Ali Öner'den Zeynep Atılgan açıklaması: "Zeynep'le yakınlık başlamadan önce..." Tepkilerin ardından ilk kez konuştu

Oyuncu Ali Öner, eski nişanlısı Livanur Aydın'ın "Bugün emin olduğunuz şüpheler, en başından beri benim gerçekliğimdi" diyerek fitilini ateşlediği ihanet iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Taşacak Bu Deniz dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığını kabul eden Öner, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

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Ali Öner ile Zeynep Atılgan aşk mı yaşıyor?

Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran ve "Taşacak Bu Deniz" dizisinde rol alan oyuncu Ali Öner, eski nişanlısı Livanur Aydın'ın gündemi sarsan açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.

Görüntüler sonrası ihanet iddiası alevlendi

Bir süredir birlikte olduğu Livanur Aydın ile geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanan ancak aynı yılın aralık ayında ilişkisini sonlandıran Öner, ayrılığın ardından rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı.

İlk açıklama eski nişanlıdan!

Dizinin sezon finali kutlamasında iki oyuncunun yan yana görülmesiyle aşk iddiaları yeniden alevlenmiş ve bu durum üzerine eski nişanlı Livanur Aydın sessizliğini bozarak ağır göndermelerde bulunmuştu.

Video Oynatma İkonu İşte Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in görüntüleri
Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi

LİVANUR AYDIN: "ŞÜPHELER EN BAŞINDAN BERİ BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

Adının hala bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Aydın, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim. Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi.

Her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında; her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda. Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum. İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim.

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ALİ ÖNER'DEN İHANET İDDİALARINA YAZILI YANIT

Livanur Aydın'ın bu çıkışının ardından gözlerin çevrildiği ikiliden Ali Öner, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak hakkındaki iddiaları ve süreci kendi açısından anlattı.

Ali Öner’den ilk açıklama yazılı olarak geldi

"Birkaç gündür yazılanları okuyorum" diyerek sözlerine başlayan Öner, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez.

Ali Öner’den Zeynep Atılgan itirafı

Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığını kabul eden Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramıza bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum. Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil.

Birbirimizi zamanla tanıdık

İlişkinin başlama sürecinden de bahseden ünlü oyuncu, "Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık" diyerek şöyle devam etti:

Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin.

Açıklaması gündem oldu

Öner, sözlerini "Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla" şeklinde sonlandırdı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Ali Öner'in Zeynep Atılgan ile ilişkisini doğruladığı ancak eski ilişkisi bittikten sonra başladığını vurguladığı bu açıklama, magazin kulislerinde geniş yankı buldu. Eski nişanlı Livanur Aydın ile oyuncu Ali Öner'in açıklamalarındaki zamanlama vurguları, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlanmaya devam ediyor.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan olayı nedir?

MERAK EDİLENLER

Ali Öner ve Livanur Aydın ne zaman ayrıldı?

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nişanlanan Ali Öner ve Livanur Aydın çifti, aynı yılın aralık ayında ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

Livanur Aydın, Ali Öner hakkında ne dedi?

Livanur Aydın, Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın aşk iddialarının ardından, takipçilerinin şüphe duyduğu durumların en başından beri kendisinin gerçekliği olduğunu ifade etti ve adının artık bu olayla anılmamasını talep etti.

Ali Öner ihanet iddialarına ne cevap verdi?

Ali Öner, Zeynep Atılgan ile olan yakınlığının eski ilişkisi tamamen sona erdikten sonra başladığını belirtti ve bu duygunun sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir durum olmadığını açıkladı.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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