Ali Öner'den Zeynep Atılgan açıklaması: "Zeynep'le yakınlık başlamadan önce..." Tepkilerin ardından ilk kez konuştu

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Ali Öner ve Livanur Aydın ne zaman ayrıldı?

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nişanlanan Ali Öner ve Livanur Aydın çifti, aynı yılın aralık ayında ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

Livanur Aydın, Ali Öner hakkında ne dedi?

Livanur Aydın, Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın aşk iddialarının ardından, takipçilerinin şüphe duyduğu durumların en başından beri kendisinin gerçekliği olduğunu ifade etti ve adının artık bu olayla anılmamasını talep etti.

Ali Öner ihanet iddialarına ne cevap verdi?

Ali Öner, Zeynep Atılgan ile olan yakınlığının eski ilişkisi tamamen sona erdikten sonra başladığını belirtti ve bu duygunun sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir durum olmadığını açıkladı.