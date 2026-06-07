Ozan Güven 6 yıl sonra ilk kez konuştu

Bunların her gün ulu orta konuşulması bir kere edepten, olmaz. Ben ne kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok meşhurmuşum. Mahkemede gizlilik kararım var. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden ve konunun bu kadar sulandırılmamasını istediğimden sustum. Mahkemenin 5.5 sene süreceğini elbette bilmiyordum. Benim için çok zor bir süreçti.