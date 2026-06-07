Ozan Güven 6 yıl sonra ilk kez konuştu

OMG isimli oyunumla sahnelerde yer almaya devam ediyorum. Biyografik bir oyun. Bundan önce 3'er sezon Don Kişot ve Taxim adlı oyunlarda oynadım. Şimdi tek kişilik oyunda özelimi açıyorum. Sahne, kendimi en iyi en rahat hissettiğim yerlerden biri. Seyircimle olmaktan son derece mutluyum beni de onlardan kimse ayıramaz. Şiddet davası çok hassas bir konu. 'Neden sustun?' diyorlar? Adalet var, hukuk var, gizlilik kararı var, konuşma yasağı var. Mevzu çok keskin. Bu konu basitleştirilip ayaküstü konuşulacak bir konu değil, sosyolojik bir vaka. Meseleyi kadın erkek diye sınıflandırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Kadına, erkeğe, çocuğa, hayvana her gün neler oluyor, neler yaşanıyor. Bunların her gün ulu orta konuşulması bir kere edepten, olmaz. Ben ne kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok meşhurmuşum. Mahkemede gizlilik kararım var. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden ve konunun bu kadar sulandırılmamasını istediğimden sustum. Mahkemenin 5.5 sene süreceğini elbette bilmiyordum. Benim için çok zor bir süreçti. Türkiye'de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasını açık bakıp görürsünüz. Benim alnım ak, ne yaptığımı ne yapmadığımı çok iyi biliyorum. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Ben de bunları görseydim kadının yanında olurdum yüzde yüz. Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani ruh hastası sapkın adamla aynı kefeye konmak... Benim üzülmedik yerim kalmadı. 21 yaşında bir çocuğum var. Hayatım boyu ne edepsizlik yaparak ne kimsenin gemisine binerek bir hayat kurdum. Ama bir sabah bir kalkıyorsunuz kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor. Ne dememi bekliyordunuz? Yok, olmayı seçtim. Çünkü utanıyorum. Ünlü olmasaydım bunları yaşayacağımı sanmıyorum. Münferit bir olaydır bu. Bir kızı sevdim, 3-4 ay süren beraberliğimiz oldu. Bu sürede olmayacağını anladım, beş kez ayrıldım. 6. kez ayrılmak istediğimde abajur davası bir şeyler oldu. 'Benden ayrılırsan seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim' dedi. Bana 5 dava açıldı. 4'ünden beraat ettim. Hürriyetini engellediğim konusundan, telefonunu alıp gasp ettiğim konusundan beraat ettim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu, tuttum kaydı o bir yerini çizdi. Abajur silah sayıldı, silahla adam yaralamaktan hüküm giydim. Diğerlerinden beraat ettim. Günümüzde linç kültürü var. Bir insan, bir ananın oğlu olduğum unutulmasın. Mesleğime aşığım. Sorunum para değil. 6 senedir çalışmıyorum. Sadece tiyatro yaptım. Madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım. Kimsenin canını sıkmayayım, arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Gora'nın yeni filminde olmama sebebim de bu. Bu 6 yılda biraz sadeleştim. Hayatıma çıkanlar girenler oldu ama ben kimseyi hayatımdan çıkarmadım. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediklerimi tanımışım. Beni setin çaycısına sorun, hayatıma giren insanlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok, olmayacak da olamaz da. Dolayısıyla bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. İçine şüphe düşürdüğüm benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Ama çok şık bir kurbandım ben. Yeniden bir mahkeme kurup, kimseye söz hakkı doğmasın. Konuşmama sebebim bunlardı. Kapı kapı dolaşıp bunları mı anlatacağım mahkeme var. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Bir gün sizin erkek çocuğunuzun başına böyle bir hikaye gelebilir, kızınızın da başına gelebilir. Hepimizin her an başına böyle bir şey gelebilir. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum, yalnız başıma biniyorum. Trafikte de bu tehlikelerle karşı karşıyayız, birine çarparsın katil olursun. O yüzden ne olur artık şu kutuplaşma ve nefret söylemi bitsin artık, sevelim birbirimizi. Neşemizi almayın bizden. O dönem servis edilen fotoğraflar neydi inanın ben de bilmiyorum. Olay gecesi benim yardımcım aldı götürdü kendisini. Ertesi gün arabamı alıp Bursa'ya gitti. 4 gün sonra arabayı getirdi. Olaydan 6. gün sonra da gitti. Ben dokunmadım ya, dokunmadım. Benden sonra ne oldu bitti bilemem.