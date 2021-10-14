Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'dan ilk kare! Aralarında tam 22 yaş fark var...
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'dan ilk kare geldi. Aralarında tam 22 yaş fark olan ikili gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi. 43 yaşındaki Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" şeklinde yanıt verdi ve kendisinden 22 yaş küççük o isimle aşk yaşadığını itiraf etti! Yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi.
RALARINDA TAM 22 YAŞ FARK VAR!
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'dan ilk kare geldi! Tarkan'la yaşadığı aşkla adını duyuran Bilge Öztürk, yıllar sonra yine ilişkisiyle gündemde. Öztürk, bir süredir Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile birlikte. İlişkinin çok konuşulmasının nedeni ise çift arasındaki yaş farkı. Öztürk 43, Erkaya ise 21 yaşında.
Tarkan'ın sevgilisi olarak ünlenen 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, aşık oldu. Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi.