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Tarkan'ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! 'Ne kadar üzüldüğümü anlatamam

Megastar Tarkan'ı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Tarkan'ın müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.

18.05.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.05.2022 17:01
Tarkan’ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! ’Ne kadar üzüldüğümü anlatamam

Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı.

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Tarkan’ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! ’Ne kadar üzüldüğümü anlatamam

Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tarkan’ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! ’Ne kadar üzüldüğümü anlatamam

Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Tarkan’ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! ’Ne kadar üzüldüğümü anlatamam

''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik.

Tarkan’ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! ’Ne kadar üzüldüğümü anlatamam

Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor.

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