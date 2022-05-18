Tarkan'ı yıkan ölüm: Sahne amiri Cem Dermanlı hayatını kaybetti! 'Ne kadar üzüldüğümü anlatamam
Megastar Tarkan'ı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Tarkan'ın müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.
18.05.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.05.2022 17:01
Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.