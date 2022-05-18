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Özlem Sarıkaya Yurt'un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!

Son dakika haberi! Bir süredir kanserle mücadele eden, NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'un yaşamını yitirmesinin ardından meslektaşları sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Öte yandan genç televizyoncunun ölümünden önce yaptığı son paylaşım sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

18.05.2022 08:35 - Son Güncelleme: 18.05.2022 08:35
Özlem Sarıkaya Yurt’un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!

Televizyon ekranlarının başarılı spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi.



ÖLÜM NEDENİ MEME KANSERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özlem Sarıkaya Yurt’un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!

ÖLÜM NEDENİ MEME KANSERİ
2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen spiker, meme kanserine yenildi.

Özlem Sarıkaya Yurt’un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!

39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

Özlem Sarıkaya Yurt’un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!

Ünlü spiker 2013 yılında anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt’un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü spikerin sosyal medyadaki son paylaşımı da takipçilerin dikkatini çekti.

SON DAKİKA