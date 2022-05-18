Özlem Sarıkaya Yurt'un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu!
Son dakika haberi! Bir süredir kanserle mücadele eden, NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'un yaşamını yitirmesinin ardından meslektaşları sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Öte yandan genç televizyoncunun ölümünden önce yaptığı son paylaşım sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
18.05.2022 08:35 - Son Güncelleme: 18.05.2022 08:35
Televizyon ekranlarının başarılı spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi.
ÖLÜM NEDENİ MEME KANSERİ