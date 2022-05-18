Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareleri paylaşan Ebru: “Dün biraz olaylı geçti”
Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı! Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin, NBA'de oynayan Cedi Osman ile 2020 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Şahin, geçen yaza kendisine Kapadokya'da evlilik teklifi eden sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Evlilik kararı alan ünlü çift, dün nişan yüzüklerini taktı. Nişandan kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, "Dün biraz olaylı geçti" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...
18.05.2022 19:00 - Son Güncelleme: 18.05.2022 19:00
Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de oynayan Cedi Osman 2020 yazında aşk yaşamaya başlamıştı. Şahin, geçen yaza kendisine Kapadokya'da evlilik teklifi eden sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti.
NİŞANLANDILAR
Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Cedi Osman, Erbu Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı.