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Tam 10 yıl sürdü! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer...

Kariyeri boyuncu birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in özel hayatı merak konusu oldu. Soysert hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Dolunay Soysert'in 10 yıllık eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme 20 Şubat 2024, 15:23
Tam 10 yıl sürdü! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer... 1

Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl ve daha nicesinde rol alan Dolunay Soysert, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Tam 10 yıl sürdü! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer... 2

Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın ile partner olan ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak edildi.

Tam 10 yıl sürdü! Dolunay Soysert’in eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer... 3

Soysert hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı.

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