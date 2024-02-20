1 Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl ve daha nicesinde rol alan Dolunay Soysert, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

2 Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın ile partner olan ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak edildi.