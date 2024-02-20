Kariyeri boyuncu birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in özel hayatı merak konusu oldu. Soysert hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Dolunay Soysert'in 10 yıllık eski eşi kimmiş...
Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl ve daha nicesinde rol alan Dolunay Soysert, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın ile partner olan ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak edildi.
Soysert hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusuyla evli kaldığı ortaya çıktı.