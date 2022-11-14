Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ünlü isimlerden tepki yağdı: “Çok üzgünüm” Müge Anlı, Demet Akalın, Hadise, Demet Özdemir...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanılan korkunç olayın ardından ünlü isimler de sosyal medyada paylaşımda bulunarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. İşte o paylaşımlar...