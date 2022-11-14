Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ünlü isimlerden tepki yağdı: “Çok üzgünüm” Müge Anlı, Demet Akalın, Hadise, Demet Özdemir...
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Korkunç patlamada ölüler ve yaralıların olduğu açıklanırken tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimlerde sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. İşte aralarında Müge Anlı, Hadise, Demet Akalın, Burak Deniz, Demet Özdemir'in de bulunduğu ünlü isimlerin o paylaşımları...
14.11.2022 01:06 - Son Güncelleme: 14.11.2022 01:06
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanılan korkunç olayın ardından ünlü isimler de sosyal medyada paylaşımda bulunarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. İşte o paylaşımlar...
GONCA VUSLATERİ
"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum"
MÜGE ANLI
"Yine canımız yandı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum"