Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek'in son adresi Güzel Günler dizisi oldu. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerle kamera karşısına geçen Erkek'in hayatı, son bölümün yayınlanmasıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Füsun karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ecem Erkek aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ecem Erkek'in memleketi...
14.11.2022 00:10 - Son Güncelleme: 14.11.2022 00:10
Şimdilerde Güzel Günler dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.