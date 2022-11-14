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Haberler Magazin Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek'in son adresi Güzel Günler dizisi oldu. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerle kamera karşısına geçen Erkek'in hayatı, son bölümün yayınlanmasıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Füsun karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ecem Erkek aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ecem Erkek'in memleketi...

14.11.2022 00:10 - Son Güncelleme: 14.11.2022 00:10
Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Ünlü oyuncu Ecem Erkek, Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

1989 yılında dünyaya gelen Ecem Erkek'in özellikle memleketi merak edilerek "Ecem Erkek aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...

İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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