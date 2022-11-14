Şah ve mat! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 'satranç' sorusu: Öyle bir cevap verdi ki...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleleyecisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Klasik bir satranç karşılalmasında, bir piyonun tahtanın diğer ucuna ulaşıp terfi edebileceği taşlar arasında hangisi olmaz?" şeklindeki soru geceye damgasını vurdu. Peki, 'satranç' sorusunun doğru cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o soru ve yeni bölümden kareler...
14.11.2022 01:41 - Son Güncelleme: 14.11.2022 01:48