Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu derken CZN Burak son durumu açıkladı: "9 katlı bir bina Taha zemin katta komple yıkılmış..."
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Halasının evine giden Taha Duymaz'ın enkazda kaldığını ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Taha ve ailesini arama çalışmaları devam ederken, Taha'yı kurtarmak için başından bu yana büyük çaba veren CZN Burak, Taha'nın son durumunu açıkladı.
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Taha Duymaz ve ailesinin enkazdan çıkarılması için çaba veren isimlerden biri de CZN Burak lakaplı Burak Özdemir.
CZN Burak bu gelişmeden önce konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz veUmut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SON DURUMU AÇIKLADI
Felaketin ilk günlerinden bu yana Hatay'da olan CZN Burak Instagram hesabında hem Hatay'daki son durumuhem de Taha Duymaz'ı kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.