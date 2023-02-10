Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Sibel Can, Orhan Gencebay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve daha nicesi... Deprem sonrası ünlüler el ele!
Sibel Can, Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Tatlıses, Ceylan, Murat Kekilli, Yağmur Atacan ve daha nicesi... Deprem sonrası ünlüler el ele verdi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim de yer alıyor.
10.02.2023 15:37 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:38
Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Sibel Can, Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve daha nicesi... Deprem sonrası ünlüler el ele!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Murat Kekilli, Selma Ergenç ve daha birçok isim 7.7'lik deprem sonrası harekete geçti.