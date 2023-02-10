Acun Ilıcalı dünyaya seslendi! "Ülke tarihindeki en kötü felaket" dedi anlamlı çağrısı dikkat çekti! Dünyaca ünlü JLo ve Natalie Portman...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Acun Ilıcalı Instagram'dan yurt dışı bağlantılarına seslendi ve,

"Türkiye yıkıcı depremlerle vuruldu ve dördüncü seviye alarm hali ilan edildi. Bu ülke tarihindeki en kötü felaket.



Deprem enkazı altında kalan insanlarımızın yardım ve desteklerinize ihtiyacı var.



Dünyadaki tüm dostlarım, lütfen kurtarma çalışmalarına ve insanlarımıza bağış yaparak destek olun." dedi Kızılay ve AFAD deprem yardım linki paylaştı.