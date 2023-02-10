Acun Ilıcalı dünyaya seslendi! "Ülke tarihindeki en kötü felaket" dedi anlamlı çağrısı dikkat çekti! Dünyaca ünlü JLo ve Natalie Portman...
Acun Ilıcalı dünyaya seslendi! "Ülke tarihindeki en kötü felaket" dedi anlamlı çağrısı dikkat çekti! Dünyaca ünlü JLo ve Natalie Portman'dan gelen destek mesajları ise sosyal medyada dikkat çeken bir başka paylaşım oldu. Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları yağıyor. Dünya çapında tanınan yıldızlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı göndermeye devam ediyor. Acun Ilıcalı da yurt dışı bağlantılarına anlamlı çağrıda bulundu. İşte o paylaşımlar...
Acun Ilıcalı dünyaya seslendi! "Ülke tarihindeki en kötü felaket" dedi anlamlı çağrısı dikkat çekti! Dünyaca ünlü JLo ve Natalie Portma, destek mesajlarıyla bir başka dikkat çeken isimlerden oldu.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Acun Ilıcalı Instagram'dan yurt dışı bağlantılarına seslendi ve,
"Türkiye yıkıcı depremlerle vuruldu ve dördüncü seviye alarm hali ilan edildi. Bu ülke tarihindeki en kötü felaket.
Deprem enkazı altında kalan insanlarımızın yardım ve desteklerinize ihtiyacı var.
Dünyadaki tüm dostlarım, lütfen kurtarma çalışmalarına ve insanlarımıza bağış yaparak destek olun." dedi Kızılay ve AFAD deprem yardım linki paylaştı.
Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.
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İşte dünya çapında ünlü olan isimlerin Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler sonrası yaptığı Türkiye paylaşımları;