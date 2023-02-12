Taha Duymaz olayı sosyal medyada kaynarken ablasından son dakika paylaşımı! Öldü mü yaşıyor mu derken iddialar sonrası Taha...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Halasının evine giden Taha Duymaz'ın enkazda kaldığını ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara gündeme bomba gibi düşerken abla Semiha Duymaz'dan bir paylaşım daha geldi işte haberin detayları...
Hatay'da depreme yakalanan Taha Duymaz'ı arama kurtar çalışmaları devam ediyor. Bir yanda sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılırken abla Semiha Duymaz'dan yeni bir açıklama geldi.
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söylemişti: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Önceki gün de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den Taha Duymaz hakkında flaş bir iddia gelmişti. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiasını yayınlamıştı Ergen sayfasından.