Süreyya Yalçın'dan deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım! Sosyetik isimden su, battaniye, çadır, kıyafet ve 7 TIR dolusu erzak....
Süreyya Yalçın'dan deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım! Sosyetik isimden su, battaniye, çadır, kıyafet ve 7 TIR dolusu erzak deprem bölgesine ulaştı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim hatta aileleri de yer alıyor. Burak Özçiitt, Gamze Özçelik, Murat Kekilli, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi Türkiye için tek yürek oldu. O isimler arasında sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın da yer aldı.
12.02.2023 11:03 - Son Güncelleme: 12.02.2023 11:16
Süreyya Yalçın'dan deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım! Sosyetik isimden su, battaniye, çadır, kıyafet ve 7 TIR dolusu erzak....
ÜNLÜLERDEN EL ELE YARDIM!
Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Sibel Can, Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve daha nicesi... Deprem sonrası ünlüler el ele!
İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Murat Kekilli, Selma Ergenç ve daha birçok isim 7.7'lik deprem sonrası harekete geçti.