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Haberler Magazin Onur Saylak 'babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı' dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: "Elleri dert görmesin"

Onur Saylak 'babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı' dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: "Elleri dert görmesin"

Onur Saylak'ın kardeşi ve babası depremzedeler için kendi elleriyle yaptı. "İlk konteynır tamam, Kuşadası'ndan yola çıktı yenisi yapım aşamasında" notuyla peş peşe kareler paylaşan Onur Saylak'a kısa sürede "Elleri dert görmesin" , "Allah razı olsun" yorumları yağdı. İşte merke üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan felaketin ardından Onur Saylak ve ailesinin afet bölgesine yardımı...

12.02.2023 10:23 - Son Güncelleme: 12.02.2023 10:23
Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin

"ELLERİ DERT GÖRMESİN"

Onur Saylak 'babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı' dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin

6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta Türkiye'de derinden sarsan bir deprem gerçekleşti. Önce 7.7 büyüklüğünde ardından Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem 10 ili yıktı.

Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin

Binlerce insanın ölümüne sebep olan yüzyılın depremini ardından yara alan bölgelere destekler sürüyor.

Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin

3 çocuk babası Onur Saylak paylaşımıyla dikkat çekti.

Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin

Saylak'ın babası ve kardeşi elleriyle bir konteyner yaptı. Saylak o anları paylaşarak "Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası'ndan yola çıkardılar… Yenisi yapım aşamasında…" dedi.

Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin

Onur Saylak'ın babası ve kardeşine "Elleri dert görmesin" yorumları yağdı.

Onur Saylak ’babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı’ dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: Elleri dert görmesin
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