Onur Saylak 'babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı' dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı: "Elleri dert görmesin"
Onur Saylak'ın kardeşi ve babası depremzedeler için kendi elleriyle yaptı. "İlk konteynır tamam, Kuşadası'ndan yola çıktı yenisi yapım aşamasında" notuyla peş peşe kareler paylaşan Onur Saylak'a kısa sürede "Elleri dert görmesin" , "Allah razı olsun" yorumları yağdı. İşte merke üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan felaketin ardından Onur Saylak ve ailesinin afet bölgesine yardımı...
12.02.2023 10:23 - Son Güncelleme: 12.02.2023 10:23
"ELLERİ DERT GÖRMESİN"
Onur Saylak 'babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladı' dedi el emeği o paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı.
6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta Türkiye'de derinden sarsan bir deprem gerçekleşti. Önce 7.7 büyüklüğünde ardından Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem 10 ili yıktı.