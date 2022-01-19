Sütyensiz spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı yine bildiğini okudu o paylaşımlarına yenisini ekledi! Beyaz atletiyle şov yaptı
Sütyensiz spor pozları olay olmuştu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iç çamaşırsız yaptığı spor paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, dikkat çeken spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor taytı ve beyaz atletiyle kamera karşısına geçen Karlı, mekik çektiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu paylaşım sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken Karlı'nın fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
19.01.2022 18:28
- Son Güncelleme: 19.01.2022 18:43
Son olarak Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü şarkıcı Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.