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Haberler Magazin Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

Yıldız Tilbe'nin sahne kostümü Gülşen'inkine benzetildi! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, sahne kostümleriyle sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti. İstanbul'da bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin tercih ettiği sahne kıyafeti de Gülşen'inkilere benzetildi. Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan Tilbe'nin kıyafetinin azizliğine uğradığı da görüldü. Sadece göğüslerini kapattığı büstiyerini ara ara düzelten şarkıcının bir süre sonra gözüken iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Tilbe için 'Soyunma sırası kimde acaba?', 'Moda mı oldu iç çamaşırıyla sahne almak?', 'Yıldız Tilbe eksik kalmıştı. O da yaptı, tam oldu' gibi yorumlarda bulundu. İşte Yıldız Tilbe'nin o kostümü...

19.01.2022 19:13 - Son Güncelleme: 19.01.2022 19:16
Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

Şarkıcı Gülşen, sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuş ve eleştirilmişti. Özellikle son konserinde giydiği transparan kıyafeti ile çok konuşulan Gülşen'e birçok ünlü isimden de tepki gelmişti.

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Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

İstanbul'da bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin tercih ettiği sahne kıyafeti de Gülşen mavi büstiyerli kostümüne benzetildi.

Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

KIYAFETİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI!
Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan Tilbe'nin kıyafetinin azizliğine uğradığı da görüldü.

Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

Sadece göğüslerini kapattığı büstiyerini ara ara düzelten şarkıcının bir süre sonra gözüken iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı.

Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü Gülşen’inkine benzetildi! Kıyafetinin azizliğine uğradı iç çamaşırı gözükünce... ‘Soyunma sırası kimde’

YORUM YAĞDI!
Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülere binlerce yorum yapıldı.

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