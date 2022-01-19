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Haberler Magazin Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan'la ilk kez paylaştı! Meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, 2021'in aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, minik bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Ailesi ile çektiği bir fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Özge Özpirinçci'nin minik bebeğiyle yaptığı o paylaşım...

19.01.2022 17:55 - Son Güncelleme: 19.01.2022 17:55
Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Kadın, Aşk Yeniden, Melekler Korusun gibi yapımlarda başrolü üstlenen Özge Özpirinçci, 2014 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Oyuncu çift, geçen sene yaz aylarında ise mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Marmaris'te mutluluğa "Evet" yanıtını veren ikilinin bu özel gününe akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti.

Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Özpirinçci, 2021'in aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, kural bozdu ve sosyal medya hesabında minik bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımına ise 'Yavru' notunu ekledi.

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