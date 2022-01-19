Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan’la ilk kez paylaştı! Burak Yamantürk’ün biricik eşi sosyal medyayı salladı
Özge Özpirinçci kural bozdu minik bebeği Mercan'la ilk kez paylaştı! Meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, 2021'in aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, minik bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulundu. Ailesi ile çektiği bir fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Özge Özpirinçci'nin minik bebeğiyle yaptığı o paylaşım...
19.01.2022 17:55
- Son Güncelleme: 19.01.2022 17:55
Kadın, Aşk Yeniden, Melekler Korusun gibi yapımlarda başrolü üstlenen Özge Özpirinçci, 2014 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Özpirinçci, 2021'in aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, kural bozdu ve sosyal medya hesabında minik bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulundu.