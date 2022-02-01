Survivor'ın Turbo Turabi Çamkıran'ı 'burada kadın asmaca oynuyorlar' notuyla paylaştı sosyal medyada büyük tepki çekti! "Bu nasıl bir ortam"
Survivor'ın Turbo Turabi Çamkıran'ı 'burada kadın asmaca oynuyorlar' notuyla paylaştı sosyal medyada büyük tepki çekti! Survivor yarışmacısı olarak ünlenen Turabi Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla eleştirilmeye devam ediyor. California'da bir partiye katılan Turabi ilginç ortamdan bir video paylaştı. Paylaşımın altına, "Biz adam asmaca oynardık. Burada kadın asmaca oynuyorlar" yorumunda bulunan Survivor Turbo Turabi'yi gören takipçileri "Bu nasıl ortam" diyerek tepki gösterdi.
01.02.2022 11:40
- Son Güncelleme: 01.02.2022 12:28
"BU NASIL BİR ORTAM"
Survivor'ın Turbo Turabi Çamkıran'ı 'burada kadın asmaca oynuyorlar' notuyla paylaştı sosyal medyada büyük tepki çekti!
Turbo Turabi Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Survivor yarışmasıyla ünlenen ve iki defa şampiyon olduktan sonra yurt dışında da yarışmalara katılan Turabi Çamkıran katıldığı bir partiden paylaşım yapınca yine dikkat çekti.
Turabi'nin notunu görenler "Bu nasıl ortam"yorumlarında bulundu. Turabi Çamkıran bu yorumların hepsine kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.