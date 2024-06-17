Japonya’da et yiyen bakteri vakaları artıyor! Belirtiler arasında yüksek ateş var! 48 saate dikkat

Tokyo Kadınlar Tıp Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Kikuçi Ken de özellikle ayak yaralarının streptokokal bakteriyel enfeksiyona karşı hassas olduğunu ifade etti. SON 48 SAATE DİKKAT

Kabarcık ve ayak mantarı gibi küçük yaraları bakterinin "olası giriş noktası" olarak nitelendiren Kikuçi, yaşlı hastalarda enfeksiyon kapmadan ölüme kadar geçen sürenin 48 saat olabileceğine dikkati çekti.

Sayıklamanın eşlik ettiği yüksek ateş ve yaraların hızla şişmesinin tehlikeli işaretler olduğunu belirten Kikuçi, böyle bir durumda ivedilikle tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı. Kikuçi, "Hasta sabah ayağında şişlik fark ettiği anda öğlene doğru dizine kadar genişleyebilir ve 48 saat içinde ölebilir." ifadesini kullandı.

Mie Ulusal Hastanesi Başkanı Taniguçi Kiyosu, mayıs ayında yaptığı açıklamada, söz konusu bakterinin vücuda girmesinin "dramatik sonuçlara yol açabileceğini" belirterek, yaraların dezenfekte edilmesi ve el yıkama önlemlerinin artırılması çağrısı yapmıştı. Çoğunlukla 30 yaş civarındaki kişilerde görülen "et yiyen" bakterinin yol açtığı STSS, "potansiyel ölümcül" olarak nitelendiriliyor.