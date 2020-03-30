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Survivor'ın güzel yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç hiç göründüğü gibi değilmiş

Kavgalarıyla, ödülleriyle, birbirinden ilginç ve bir çoğu sivri yarışmacılarıyla Survivor 2020 devam ediyor. Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri ünlülerl takımında yer alan futbolcu Aycan Yanaç oldu. Kimi zaman hırçın ve kavgacı, kimi zaman sempatik tavırlarıyla kendine hayran kitlesi edindi Aycan Yanaç. Survivor izleyicileri Aycan Yanaç kimdir, nerelidr sorularını sormaya devam ediyor. Güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiren iddialı yarışmacı Aycan Yanaç'ın yaşı duyanları şaşırtıyor. İşte başta Survivor'ın başarılı yarışmacısı Aycan Yanaç olmak üzere ünlülerin yaşları...

30.03.2020 13:19 - Son Güncelleme: 30.03.2020 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





