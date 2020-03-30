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Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf'

Ebru Polat Instagram hesabından mayolu paylaşımda bulundu. Dansları ve paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki Ebru Polat, Dubai'ye tatile gittiğini mayolu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla Hadise gibi gündem olmayı başaran Ebru Polat, mayolu fotoğrafına yazdığı yorumla herkesi şoke ederken, takipçilerinin bazılarından "Allah akıl fikir versin" şeklinde tepkiler aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Fotoğraflarda güzel görünen ünlülerin makyajsız hallerini çok merak ediyorum, mesela Ebru Polat makyajsız nasıl görünüyor?" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan mayolu hali ve makyajsız hali...

30.03.2020 13:05 - Son Güncelleme: 30.03.2020 13:18
Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf'

Ebru Polat, Türkiye'de corona virüs ((Covid-19) vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmıyor. Evde kendini karantinaya alan şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Polat'ın Instagram'da yaptığı son paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.

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Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf'

Ünlü şarkıcı, karantina günlerinden sıkılmış olacak ki sevgilisizliğinden şikayet etti.

Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf'

Ebru Polat, "Meğer özel hayat çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım" ifadelerini kullandı.

Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf'

"Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence."

Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf'

CORONA FIRSATÇILARINA KÜFÜRLÜ VİDEO!
Türkiye'de ilk corona virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından, gıda ve hijyen ürünlerine talep artınca, bazı fırsatçılar da fiyatları fahiş oranlarda artırmıştı. Şarkıcı, marketlerde ve eczanelerde ürün fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak tepki göstermişti.

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