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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, koronavirüs günlerini Bodrum'da bir kır evinde geçiriyor! Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde, bir büyükelçinin kızı. İzlanda'da doğmuş; Norveç'te, Japonya'da, Hindistan'da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı. Hep Sancar'a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı. Sancar'dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı. Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Atagül, 2005 yılında ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamış ve kısa sürede Türkiye'nin beğenilen kadın oyuncuları arasında yerini aldı.

30.03.2020 13:35 - Son Güncelleme: 30.03.2020 13:37
Sefirin Kızı'nın Naresi Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'

Magazin dünyasının en doğal çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Coronavirüs salgınından korunmak için de gelenek bozmadı. Yaz aylarını karavanlarıyla Ege'yi gezerek geçiren çift, karantina günlerinde de Bodrum'da. Önceki gün eşiyle kaldıkları kır evinden fotoğraf paylaşan Neslihan Atagül, adeta huzur saçtı.

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Sefirin Kızı'nın Naresi Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'

Güzel oyuncunun hamakta verdiği poz kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Neslihan Atagül'e "Karantinanın en doğal halini bulmuşsunuz" yorumları yağdı.Ünlü çift, buldukları her fırsatta kendilerini doğaya atıyor.

Sefirin Kızı'nın Naresi Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'
Sefirin Kızı'nın Naresi Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

Sefirin Kızı'nın Naresi Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.

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