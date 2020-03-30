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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu bakın nerede! 'Karantinanın en doğal hali'

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, koronavirüs günlerini Bodrum'da bir kır evinde geçiriyor! Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde, bir büyükelçinin kızı. İzlanda'da doğmuş; Norveç'te, Japonya'da, Hindistan'da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı. Hep Sancar'a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı. Sancar'dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı. Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın. Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Atagül, 2005 yılında ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamış ve kısa sürede Türkiye'nin beğenilen kadın oyuncuları arasında yerini aldı.

30.03.2020 13:35 - Son Güncelleme: 30.03.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





