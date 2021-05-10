Survivor'dan nikah masasına deniyordu şimdi kanlı bıçaklı oldular! Kadınlar hakkında ağza alınmayacak sözler söyleyince Barış Murat Yağcı....
Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Son günlerde çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Nitekim iddialar doğru çıktı.
Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızı parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle bir süredir göz önünde olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan önceki gün gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadıkları konuşulan gözde çift, yollarını ayırdı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.