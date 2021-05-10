Şeyma Subaşı evleniyor! Şeyh oğlu Meedo'yu buldu 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle itti! İşte Şeyma'nın düğün davetiyesi...

Şeyma Subaşı evleniyor! Şeyh oğlu Meedo'yu buldu 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle itti! Son olarak İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan ve ardından şeyh oğlu Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptıran Şeyma Subaşı, düğün hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Haziran ayında nikah masasına oturacağı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu da ileri sürülmüştü. Gündemden düşmeyen bomba iddiaların ardından Şeyma Subaşı'dan düğün davetiyesi geldi.

10.05.2021 15:09 - Son Güncelleme: 10.05.2021 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





