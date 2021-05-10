Şeyma Subaşı evleniyor! Şeyh oğlu Meedo'yu buldu 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle itti! İşte Şeyma'nın düğün davetiyesi...
Şeyma Subaşı evleniyor! Şeyh oğlu Meedo'yu buldu 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle itti! Son olarak İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan ve ardından şeyh oğlu Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptıran Şeyma Subaşı, düğün hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Haziran ayında nikah masasına oturacağı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu da ileri sürülmüştü. Gündemden düşmeyen bomba iddiaların ardından Şeyma Subaşı'dan düğün davetiyesi geldi.
10.05.2021 15:09
- Son Güncelleme: 10.05.2021 15:15
ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR
Şeyh oğlunu buldu 125 bin TL'lik nafakayı elinin tersiyle itti! Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı evleniyor.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.
Subaşı'nın bir süredir hamile olduğu ve sevgilisinin de bebeği evlenmeden dünyaya getirmesini istemediği konuşuluyordu.
Sevgilisi için kesenin ağzını açan Meedo, hem Anneler Günü jesti ile hem de sevgilisine Miami'den aldığı ev ile adından söz ettirirken Şeyma'dan sürpriz paylaşım geldi.
Subaşı sosyal medyadan evleneceğini duyurdu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıklarına başladı. Acun Ilıcalı'dan alacağı yüklü nafakadan vazgeçen Subaşı davetiyesini de paylaştı.