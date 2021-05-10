RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor

Sayısız dizi ve filmde rol alan 34 yaşındaki ödüllü oyuncu Damla Sönmez şu sıralar Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle yıldızlaşıyor. Aras Bulut İynemli'yle başrolleri paylaşan Damla Sönmez son olarak Ushan Çakır'la yaşadığı ayrılıkla magazin gündeminde yerini almıştı. Tam adı Tilya Damla Sönmez olan güzel oyuncu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya gayret ediyor. Damla Sönmez hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Damla Sönmez'in annesi kızına taş çıkartıyor. İşte başta Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

10.05.2021 17:36 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:36
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor

Genç yaşına çok sayıda ödül sığdıran Damla Sönmez şimdilerde Çukur'un son sezonunda Efsun karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır'la 9 yıllık ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen 34 yaşındaki güzel yıldızın annesini görenler şaştı kaldı.

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor

Görenlerin bir 'maşallah' dediği Figen Sönmez kızı Damla Sönmez'e taş çıkartıyor. İşte başta Damla Sönmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor

SERKAY TÜTÜNCÜ

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN ANNESİ EMEL TÜTÜNCÜ

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor