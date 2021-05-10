Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'le görenler 'böyle anne mi olur' demeden edemiyor! Anne Figen kızına taş çıkartıyor

Sayısız dizi ve filmde rol alan 34 yaşındaki ödüllü oyuncu Damla Sönmez şu sıralar Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle yıldızlaşıyor. Aras Bulut İynemli'yle başrolleri paylaşan Damla Sönmez son olarak Ushan Çakır'la yaşadığı ayrılıkla magazin gündeminde yerini almıştı. Tam adı Tilya Damla Sönmez olan güzel oyuncu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya gayret ediyor. Damla Sönmez hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Damla Sönmez'in annesi kızına taş çıkartıyor. İşte başta Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

10.05.2021 17:36 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





