Survivor'dan elenen Ümit Erdim'e Nisa Bölükbaşı'dan akıllara zarar gönderme! Erdim'in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı "Nisa üzerine adam salmış"

ACUN ILICALI: ERKEN BİR VEDA OLDU

Acun Ilıcalı ise "Gerçekten erken bir veda oldu. Benim beklentim daha uzun süre birlikte olmaktan yanaydı. Seyircilerimizin verdiği bir karar bu. Bize sana teşekkür etmek düşüyor. Çok güzel bir kariyerin ve umarım daha güzel halkalar eklersin.