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Haberler Magazin Survivor'dan elenen Ümit Erdim'e Nisa Bölükbaşı'dan akıllara zarar gönderme! Erdim'in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı "Nisa üzerine adam salmış"

Survivor'dan elenen Ümit Erdim'e Nisa Bölükbaşı'dan akıllara zarar gönderme! Erdim'in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı "Nisa üzerine adam salmış"

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan, reytinglerde bekleneni veremediği konuşulan Survivor 2023'e ilk olarak veda eden isim Ümit Erdim oldu. Ümit Erdim'in vedası izleyicileri şaşkına çevirirken asıl şaşırtan olay sonrasında yaşandı. Survivor 2022 All-Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın eleme sonrası attığı tweet sonrası eski defterler açıldı. İşte haberin detayları.

19.01.2023 12:26 - Son Güncelleme: 19.01.2023 12:26
Survivor’dan elenen Ümit Erdim’e Nisa Bölükbaşı’dan akıllara zarar gönderme! Erdim’in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı Nisa üzerine adam salmış

Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Survivor 2023'ün ilk elemesi büyük bir şok yaşatmıştı. Ancak olanlar, eleme sonrasında oldu. İşte detaylar...

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Survivor’dan elenen Ümit Erdim’e Nisa Bölükbaşı’dan akıllara zarar gönderme! Erdim’in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı Nisa üzerine adam salmış

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler olmuştu. Salı günü yapılan konseyde yarışmacılar için oylama başlatıldı.

Survivor’dan elenen Ümit Erdim’e Nisa Bölükbaşı’dan akıllara zarar gönderme! Erdim’in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı Nisa üzerine adam salmış

İLK ELENEN İSİM ÜMİT ERDİM OLDU

Yapılan oylama sonunda Ümit Erdim diğer üç adaydan daha az SMS oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Ümit Erdim Survivor 2023'ün ilk elenen ismi oldu. Elendiği için büyük bir şaşkınlık yaşayan Erdim, "Gidiyorum, takımıma inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim" dedi.

Survivor’dan elenen Ümit Erdim’e Nisa Bölükbaşı’dan akıllara zarar gönderme! Erdim’in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı Nisa üzerine adam salmış

ACUN ILICALI: ERKEN BİR VEDA OLDU

Acun Ilıcalı ise "Gerçekten erken bir veda oldu. Benim beklentim daha uzun süre birlikte olmaktan yanaydı. Seyircilerimizin verdiği bir karar bu. Bize sana teşekkür etmek düşüyor. Çok güzel bir kariyerin ve umarım daha güzel halkalar eklersin.

Survivor’dan elenen Ümit Erdim’e Nisa Bölükbaşı’dan akıllara zarar gönderme! Erdim’in o paylaşımları sonrası ortalık karıştı Nisa üzerine adam salmış

Elemenin ardından ortalık fena halde karıştı. Nedeni ise Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın attığı tweet.

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