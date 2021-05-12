Saba Tümer bikiniyle fena yakalandı! 'Pandemi ona hiç yaramamış'

Ünlü sunucu Saba Tümer, dijital platformda yayınlanan "Katarsis" programında; çocuk sahibi olmak istememe sebebini, annesinin kaybından sonra hızlı büyümek zorunda kaldığı dönemi, hayatında yaşadığı en ilginç olayı ve mesleki kariyerine dair açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Kahkahası ile tanınan 50 yaşındaki sunucu, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde Bodrum tatiline çıktı. Detoks yapıp vitamin takviyesi alan sunucu, soluğu plajda aldı. Saba Tümer'in bikinili halini görenler, "Pandemi yaramamış" yorumunda bulundu.

12.05.2021 09:36 - Son Güncelleme: 14.05.2021 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





