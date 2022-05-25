Survivor'dan elenen Sema bombayı saldı 'açlık yok Survivor'da arkada mangallar yanıyor' Göyaşlarını döke döke veda etmişti
İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performas ve sürpriz elemesiyle herkesi şoke eden Seda Ocak, sosyal medyaya geri döndü. Yarışmada performansıyla göz dolduran ancak girdiği ilk potada adaya veda eden, ada konseyindeki veda sırasında ikizi Sema Aydemir'le yaşadığı duygusal anlarla herkesi ağlatan Seda Ocak'ın, Instagram hesabında yaptığı 'Survivor'da açlık' konusunda açıklama sosyal medyayı salladı.
GİRDİĞİ İLK POTADA ELENDİ
Survivor Seda Ocak, 2022 All Star'ın yayınlanmaya başlamasından bu yana hiç eleme potasına girmeyen yarışmacılar arasında yer almıştı. Survivor'ın son dönemlerinde takımlarda kişi sayısının azalmasıyla ve gönüllüler takımının 6 dokunulmazlık kaybetmesiyle birlikte potaya girmek zorunda kalan Seda Ocak, ilk elemesinde adaya veda etti.
Seda Ocak paylaşımında, "Selamlar herkese… beni seven, bu yolculukta yanımda olan, duasını desteğini esirgemeyen herkese çok çok çok teşekkür ederim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şunu söylemem gerekir ki; kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Orası survivor! Bir çok şey yaşandı ve bitti. Zamanla kırgınlıklar kızgınlıklar yaşamış olabilirim ama biriyle tartıştım diye onun hakkında kötü insan ya da karaktersiz demiyecek kadar vicdanım var.Hayatım boyunca kin ve nefret dolu bir insan olmadım. Evet çok üzgündüm ta ki… uçakta 20 yaşlarında,akıl sağlığı yerinde olmayan, çığlıklar atan, annesinin özür dilerken ağladığı bir genci görene kadar. O an bütün kırgınlıklarım ,kızgınlıklarım, isyanım bitti. Ne kadar güzel bir oyunun parçası olduğumu, burada bitmesi gerektiğini, hayatta üzülecek çok daha acı verici şeyler yaşandığını farkettim. Şimdi evimde ailemle birlikteyim ve gerçekten vicdanım çok rahat. Ben hedefime ulaştım. Diller ne derse desin kimseyi kırmadan, iftira atmadan, yalan söylemeden, oynamadan, arkasından konuşmadan, açığını ayıbını ortaya koymadan, bana en uzak gördükleriniz için bile yapabileceğim her şeyi yaparak, yine insanları olduğu gibi kabul ederek yaşadım orayı ve bütün hırsı her gün o parkurda bıraktım." ifadelerine yer vermişti.