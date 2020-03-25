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Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu

Survivor'un yayınlanan son bölümüne ada konseyi damgasını vurdu. Survivor'ın en yaşlı yarışmacısı Ceyhun Uzun adaya veda eden isim oldu. Yaşına rağmen Survivor'a katılan ve pek çok kişiye örnek olan Ceyhun Uzun'un hikayesi ise yürekleri burkuyor. Kızı Tanyeli kanserden kaybeden Ceyhun Uzun bakın hikayesini hangi sözlerle anlatmıştı.

25.03.2020 11:45 - Son Güncelleme: 25.03.2020 11:46
Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu

Survivor'a son olarak veda eden isim Ceyhun Uzun oldu. Ceyhun Uzun hikayesi ile yarışmayaca damgasını vurmuştu.

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Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu

Türk asıllı bir İngiliz olan Ceyhun Uzun'un hayatı roman olacak cinsten. Ceyhun Uzun yaptığı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı yılın polisi unvanını almaya hak kazanmıştır. Ancak altında yatan çok avcı bir hikaye var.

Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu

'BEN EN DEĞERLİMİ KAYBETTİM'

Ceyhun Uzun'un kızı Tanyel, henüz 18 yaşında hayallerinin peşinde koşacakken, tanıştığı hastalık yüzünden hastane koridolarına koşmaya başladı. Ceyhun Uzun yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu

Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan.

Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu

2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.

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