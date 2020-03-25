Survivor'dan elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında? Kızı Tanyeli'n hayatı yürek burktu
Survivor'un yayınlanan son bölümüne ada konseyi damgasını vurdu. Survivor'ın en yaşlı yarışmacısı Ceyhun Uzun adaya veda eden isim oldu. Yaşına rağmen Survivor'a katılan ve pek çok kişiye örnek olan Ceyhun Uzun'un hikayesi ise yürekleri burkuyor. Kızı Tanyeli kanserden kaybeden Ceyhun Uzun bakın hikayesini hangi sözlerle anlatmıştı.
25.03.2020 11:45
- Son Güncelleme: 25.03.2020 11:46
2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.
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