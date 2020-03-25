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EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula döndü. TRT-eba TV ile Eğitim Bilişim Ağı (eba) üzerinden yapılan 'uzaktan eğitim' önceki gün ilk dersle başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs önlemleri kapsamında eğitime verilen iki haftalık aranın ardından online eğitim dönemi başlaması ile ebeveynler de harekete geçti. EBA TV üzerinden verilen dersler için öğrenciler ekran başına geçerken ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı. Dersleri takip eden ünlüler uzaktan eğitim ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

25.03.2020 11:47 - Son Güncelleme: 25.03.2020 12:06
EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!

Coronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında eğitime verilen iki haftalık ara evlerden online şekilde devam ettiriliyor. TRT-EBA TV üzerinden yapılan 'uzaktan eğitim' önceki gün ilk dersle başladı. Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ekran başında dersleri takip etti ve uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini paylaştı. İşte ders başı yapan ünlü isimler ve EBA TV ile ilgili yorumları...

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EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!

"SÖYLENEN SAATTE BİLGİSAYAR BAŞINDAYIZ"

Işın Karaca, "Ben de her anne ve baba gibi Mia'nın eğitimiyle yakından ilgileniyorum. Mia ile beraber söylenen saatte bilgisayar başındayız. Bir anne olarak derslerini ne olursa olsun kontrol edip takip ediyorum" dedi.

EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!

"BİZİMKİ DE BAŞLADI"

Ferman Akgül, oğlu Axel'in fotoğrafını sosyal medya hesabına "Bizimki de online derse başladı" notuyla yükledi.

EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!

"FARKLI BİR DENEYİM"

Çağla Şikel, "Hem çocuklarım hem benim için çok farklı bir deneyim oldu. Bu zor süreçte eğitimlerine devam edebilmeleri yüzümüzü güldürdü. Çocuklar hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla buluştukları için çok mutlular" diye konuştu.

EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!

"DERS SAATLERİNE GÖRE ORGANİZE OLUYORUZ"

Ceyda Düvenci, "Evde eğitim başladığından beri ders saatlerine göre organize oluyoruz. Ali'nin öğle uykusu zamanında Melisa'nın dersi başlamış oluyor. Saat 13.00-15.30 arası Melisa evde eğitim dersini alıyor. Ardından fizyoterapi seansı yapıyor" diye konuştu.

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