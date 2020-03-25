EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!
Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula döndü. TRT-eba TV ile Eğitim Bilişim Ağı (eba) üzerinden yapılan 'uzaktan eğitim' önceki gün ilk dersle başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs önlemleri kapsamında eğitime verilen iki haftalık aranın ardından online eğitim dönemi başlaması ile ebeveynler de harekete geçti. EBA TV üzerinden verilen dersler için öğrenciler ekran başına geçerken ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı. Dersleri takip eden ünlüler uzaktan eğitim ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Coronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında eğitime verilen iki haftalık ara evlerden online şekilde devam ettiriliyor. TRT-EBA TV üzerinden yapılan 'uzaktan eğitim' önceki gün ilk dersle başladı. Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte ekran başında dersleri takip etti ve uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini paylaştı. İşte ders başı yapan ünlü isimler ve EBA TV ile ilgili yorumları...
"DERS SAATLERİNE GÖRE ORGANİZE OLUYORUZ"
Ceyda Düvenci, "Evde eğitim başladığından beri ders saatlerine göre organize oluyoruz. Ali'nin öğle uykusu zamanında Melisa'nın dersi başlamış oluyor. Saat 13.00-15.30 arası Melisa evde eğitim dersini alıyor. Ardından fizyoterapi seansı yapıyor" diye konuştu.