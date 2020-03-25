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Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Ozan Güven ile Kadıköy'de el ele görüntülenmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 45 yaşındaki Ozan Güven ile 29 yaşındaki Yüsra Geyik'in aşkının kısa sürdüğü iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı! Ozan Güven, kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz ile yakalandı! Genç sevgilisi ile sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında gören Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü ileri sürerek, "Corona virüs var arkadaşlar fazla yaklaşmayın" diyerek tepki gösterdi. Gergin halleriyle dikkat çeken Ozan Güven, hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

25.03.2020 11:13 - Son Güncelleme: 25.03.2020 11:41
Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

Ozan Güven, Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla yakalandı. 44 yaşındaki Ozan Güven, yeni sevgilisi ile Cihangir'de yakalandı! Esmer bir güzel olarak adlandırılan kişinin 28 yaşındaki sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz olduğu öğrenildi.

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Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

Şimdilerde Babil dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ozan Güven, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirleri görünce "Koronavirüs var" diyerek tepki gösteren Güven, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

"FAZLA YAKLAŞMAYIN ARKADAŞLAR"

Son zamanlarda adı birden fazla kadınla anılan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Cihangir'de esmer bir kadınla yakalandı. Ozan Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsü ileri sürerek "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu yanındaki esmer kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. Ozan Güven'in gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

İkili sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip ediyor. Ozan Güven ile sevgilisi Deniz Bulutsuz'un geçtiğimiz günlerde bir özel üniversitede kaltıldığı konferans sonrası yakınlaştığı iddia ediliyor.

Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

Ozan Güven ile sevgilisi geçtiğimiz günlerde aynı derginin aynı sayısını paylaşmıştı...

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