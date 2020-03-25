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Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'ten sonra yine bir çıtırla... İşte Ozan Güven'in gizemli sevgilisi Deniz Bulutsuz

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Ozan Güven ile Kadıköy'de el ele görüntülenmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 45 yaşındaki Ozan Güven ile 29 yaşındaki Yüsra Geyik'in aşkının kısa sürdüğü iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı! Ozan Güven, kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz ile yakalandı! Genç sevgilisi ile sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında gören Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü ileri sürerek, "Corona virüs var arkadaşlar fazla yaklaşmayın" diyerek tepki gösterdi. Gergin halleriyle dikkat çeken Ozan Güven, hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

25.03.2020 11:13 - Son Güncelleme: 25.03.2020 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





